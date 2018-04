Klop mag per direct niet meer vissen in wateren rond Biesbosch

DRIMMELEN - Het visserijbedrijf Klop mag per direct niet meer vissen in de wateren rond de Biesbosch. De firma uit Hardinxveld-Giessendam had een ontheffing voor afgelopen week, maar was op een locatie aan het vissen waar dat niet mocht. En dat constateerde de Nederlandse Voedsel- en Waren Autoriteit.

Vervolgens is de ontheffing meteen ingetrokken, zo besloot de Rijksdienst Voor Ondernemend Nederland (RVO) vrijdagmiddag. De ontheffing zou gelden tot en met deze zaterdag.

"Een goed besluit", reageert Björn Schutz, directeur van de Sportvisserij Zuidwest Nederland. "De ondernemer geeft er blijk van de regels niet te kennen of te eerbiedigen."

Furieus

De afgelopen week liepen de emoties hoog op binnen de visserijwereld. Sportvissers waren furieus, omdat Klop mocht vissen in een periode die normaal als paaitijd wordt gezien. Het Rijk bestrijdt dit: vanwege de kou de laatste weken zou het paaien later plaatsvinden. "Er is natuurlijk veel weggevist, dat is wel jammer", meent Schutz. "Maar voor de vis is dit een goede zaak. Dit geeft ook wel context om met de Rijksdienst verder in overleg te treden."

Schutz: "Het gaat hier om een beroepsvisser, maar over de gehele beroepsvisserij zijn we tevreden. Met het merendeel kunnen we goede afspraken maken." Sportvisserij Zuidwest Nederland probeerde eerder deze week met een spoedrechtszaak de ontheffing terug te draaien.

Goede Vrijdag

De ontheffing werd op Goede Vrijdag bekendgemaakt en viel bij veel sportvissers slecht. Schutz was vooral verbaasd over de snelheid en het proces. "Voordat zo'n beslissing gemaakt wordt, moet de Rijksdienst alle belanghebbenden consulteren. Dus ook de sportvisserij. Dat is niet gedaan." De Rijksdienst erkent dat. "We willen voorkomen dat dit in de toekomst opnieuw gebeurt", stelt een woordvoerder.

De afgelopen dagen was er ook een Facebook-petitie om het 'leegvissen' van de wateren rond de Biesbosch tegen te gaan. Deze is inmiddels duizenden keren getekend. De hele kwestie krijgt nog een staartje. Er loopt nog een bezwaarschrift van Sportvisserij Zuidwest Nederland tegen de ontheffing, die door de Rijksdienst was verleend. Schutz: "Mijn verzoek is om dit besluit te heroverwegen, durf jezelf in de spiegel te kijken. Ook de sportvisserij heeft een economisch belang. Ik wil meer overleg, we waren best goed in overleg met de Rijksdienst. Maar we kunnen tot de slotsom komen dat dit niet een pareltje aan hun lood is."