Klimaatsysteem kapot in verpleeghuis Oosterhout: 'Niet te doen met deze hitte'

OOSTERHOUT - Roland van Duuren (70) is de hele dag op zoek naar een koel plekje in verpleeghuis Slotjesveste in Oosterhout. Dat valt niet mee nu al zo'n 2,5 maand het klimaatbeheersingssysteem in het pand kapot is. Met deze tropische dagen, trekt hij aan de bel: ,,Het is genoeg geweest.''