Kleindochter (18) van in Oosterhout mishandelde oma vol onbegrip: 'Ik barstte meteen in huilen uit’

Hermans dineert samen met haar ouders aan de eettafel, als haar moeder gebeld wordt. Haar gespannen gezicht spreekt boekdelen. ,,Slecht nieuws. Dat was meteen duidelijk. Toen mama het daarna vertelde, barstte ik meteen in huilen uit. Wat daar gebeurd is, is te gek voor woorden.”

Haar oma liep zondag rond halfvijf over het voetpad, ter hoogte van de Nettorama en de gymzaal op de Patrijslaan in Oosterhout. Een onbekende man kwam ineens schreeuwend op haar af en sloeg haar met gebalde vuist in het gezicht. Ook hond Buddy, die geschopt werd, moest het ontgelden.

Nu, een dag later, gaat het nog steeds niet goed met oma. Ja, ze is inmiddels ontslagen uit het ziekenhuis, maar heeft ontzettend veel pijn. ,,Behalve haar neus en jukbeenderen, blijkt ook haar kaak gebroken te zijn. De komende zeven weken moet ze het doen met vloeibaar eten.” Hermans maakt zich zorgen over haar oma, én opa. Hond Buddy is gelukkig aan de beterende hand.

Quote Behalve haar neus en jukbeende­ren, blijkt ook haar kaak gebroken te zijn Sanne Hermans over haar oma

Ontlasten

,,Die speelt alweer met kinderen. Dus dat is goed nieuws. Maar met oma gaat het een stuk minder.” Om haar te ondersteunen probeert Hermans dagelijks een bezoekje aan haar grootouders te brengen. Ook om opa te ontlasten, ‘want die moet nu alles zelf doen’, klinkt het.