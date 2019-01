Klein Revuetje levert lachsalvo's op tussen het speelgoed

In de wisselexpositieruimte vliegen de lachsalvo's je om de oren. En in de pauze wordt vrolijk geproost tussen de poppen en het kinderservies. Het Klein Revuetje tussen de Schuifdeuren leek even ontheemd omdat De Kloek sloot, maar vindt nu een warm onderkomen in Het Speelgoedmuseum.

Het theatergezelschap speelde gisteren voor het eerst 'Café Passé'.

De nieuwe plek brengt natuurlijk aanpassingen met zich mee, maar sommige dingen veranderen nooit. Als de voorstelling begint, schuiven de bekende purperrode gordijnen langzaam open. En dan verschijnen de bekende Oosterhoutse gezichten.

Nieuw podium of niet, ook nu wordt weer volop over het wel en wee in Oosterhout gezongen en gegrapt. In deze veertiende editie van Het Klein Revuetje tussen de Schuifdeuren schitteren heel wat sterren van het eerste uur, zoals Jaap Oomen, Antoine Trommelen en Janny en René van Bijnen van De Kloek.

Nieuwe plek

Ook regisseur Ton Biemans behoort tot de oude garde. ,,Toen De Kloek, sloot rees direct de vraag; waar blijft het Klein Revuetje? We hadden destijds nog anderhalf jaar om een nieuwe plek te vinden'', vertelt Biemans. Die moest wel aan de nodige voorwaarden voldoen. Niet alleen moest er genoeg ruimte zijn voor podium en publiek, ook moest er plaats zijn voor de grime en het omkleden. ,,Bovendien kun je niet zomaar van elk café verlangen dat ze al die avonden de deuren voor ons stuk sluiten'', voegt Biemans daaraan toe.

Quote Ik heb geen idee hoe het vroeger in De Kloek was, maar ik vind het heel vermake­lijk! Het is echt goed gespeeld en de bekende gezichten maken het extra leuk Joyce Buter

Toen het gezelschap bij Het Speelgoedmuseum peilde of dat hen een podium wilde bieden, werd meteen enthousiast gereageerd. In de wisselexpositieruimte is ruimte voor zo'n negentig toeschouwers per voorstelling, evenveel als in De Kloek.

Het publiek blijkt enthousiast. Joyce Buter (34) komt voor het eerst kijken: ,,Ik heb geen idee hoe het vroeger in De Kloek was, maar ik vind het heel vermakelijk. Het is echt goed gespeeld en de bekende gezichten maken het extra leuk!’’

Aparte entourage

Toch is De Kloek nog allerminst vergeten: ,,Ik vind het wel een aparte entourage tussen het speelgoed'', bekent Henk Nieuwenhuizen. ,,Het is moeilijk wennen na al die jaren in het café. Natuurlijk is de voorstelling nog steeds heel leuk, maar ik mis De Kloek toch wel.''

Ook voor Liesbeth Kemmeren (56) was het even wennen. ,,Maar in de zaal hangt toch wel die echte Kloeksfeer: warm, donker, dicht op elkaar. Ik heb alle voorstellingen van Het Klein Revuetje tot nu toe gezien en het staat echt weer als vanouds.”