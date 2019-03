Kleedkamersubsidie voor Drimmelense sportclubs

“Het gaat hier om een bijdrage voor primaire buitensportvoorzieningen, zoals kleedruimtes”, vertelt wethouder Harry Bakker. “Het financieren van de kantine is echter geen taak van de gemeente.” Verenigingen kunnen bij renovatie eens in de twintig jaar een beroep doen op de regeling, bij nieuwbouw eens in de dertig jaar.

Douchen overslaan

In Lage Zwaluwe is de renovatie inmiddels voor een groot deel uitgevoerd door vakkundige vrijwilligers. SVT is nog niet gestart met de hoognodige nieuwbouw. Peter van Gurp (PvdA) weet hoe slecht de accommodatie in Terheijden eraan toe is. “Als coach van Madese Boys kom ik op veel voetbalvelden. In Terheijden slaan onze jongens het douchen altijd over.”