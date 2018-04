Kleedkamers voetbalclubs Oosterhout worden later opgeknapt

In het vastgestelde Meerjaren Investeringsplan Sport is de planning voor 2018 en 2019 aangepast.

Onderzoek

De kleedkamers worden nog niet aangepakt, omdat de onderzoeken naar eventuele herbestemming van de accommodaties van OVV ’67 en Irene ’58 nog niet zijn afgerond. Anderzijds omdat in overleg met Neerlandia ’31 is besloten om de kleedaccommodatie in de zomerstop van 2019 uit te voeren, zodat een koppeling kan worden gemaakt met de investeringen van de vereniging in het clubhuis.