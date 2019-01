Klavertje vier en chocomel bij gelukshalte in Made

Achtergela­ten hondjes blijven raadsel: eigenaar meldt zich niet

15:58 WAALWIJK - Het is nog altijd niet duidelijk wie de twee hondjes in winkelcentrum De Els in Waalwijk achter heeft gelaten. De twee zitten nu een kleine twee weken in het dierenasiel in Waalwijk, maar er heeft zich nog geen eigenaar gemeld. De honden worden nu eerst medisch goed onderzocht en behandeld, daarna kan de zoektocht naar eventuele nieuwe baasjes beginnen.