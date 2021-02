Klapschaats bestaat 25 jaar. Gianni Romme: 'Wij vonden het een vrouwenschaats’

Mooi Chaam wil komst van een randweg voorkomen

11 februari CHAAM - Het gevoel van leefbaarheid vergroten. Bij inwoners in de kern én het buitengebied van Chaam. Dat is de intentie van de werkgroep Mooi Chaam, die wil voorkomen dat de gemeente kiest voor een randweg als oplossing voor de structurele verkeersproblemen in het centrum van het dorp.