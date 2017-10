Klappen uitdelen tussen squats en burpees door

door Martijn Schraven

Volledig scherm Lisanne van Dortmont: ,,Afvallen is een leuke bonus bij het werken aan mijn conditie." © Martijn Schraven Raamsdonksveer - In de avondschemering biedt de locatie waar Everybody Bootcamp wekelijks op maandag neerstrijkt een industriële aanblik. De gestapelde blauwe zeecontainers van een self-storage bedrijf op het Veerse industrieterrein, geeft nét even een extra dimensie aan de boksbootcamps die hier gegeven worden.

Deze avond hebben zo’n dertig deelnemers – waarbij de vrouwen in de meerderheid zijn – zich gemeld voor een stevige work-out. ,,Ik doe aan alle bootcamps van Everybody Bootcamp mee”, vertelt Lisanne van Dortmont (28) voordat de les begint. ,,Deze boksavonden vind ik het leukst. Het is een heel andere manier van bewegen, anders dan de standaard work-outoefeningen. Mijn belangrijkste motivatie is dat ik wil werken aan mijn conditie en fitheid. Dat ik daarbij vorig jaar 10 kilo ben afgevallen, is een prettige bijkomstigheid. In principe doe ik alle opdrachten met plezier, alleen de burpees blijven echt zwaar.”

Opwarmronde

Quote Het werkt het beste als je de oefeningen doet met iemand die even sterk is Mary Bisschop Helaas voor Van Dortmont komen de burpees (squat, voetsprong naar achteren, push-up, terug naar squat en sprong) ook deze avond verschillende keren voorbij. Trainer Imaro Siberie heeft een programma opgesteld dat begint met een korte opwarmronde. Er wordt gebokst in tweetallen. Het boksen betreft in dit geval geen sportieve matpartijen, maar gezamenlijke oefeningen waarbij beurtelings tegen elkaars handschoenen gebokst wordt. Opstoten, hameren, hoeken en directe stoten; de oefeningen zijn eenvoudige te kopiëren en kunnen door elke deelnemer op het eigen intensiteitsniveau worden uitgevoerd.

Zo komt het ene duo lekker in beweging tijdens het boksen, terwijl een ander tweetallen zich lijkt op te maken voor de verfilming van Rocky VI. ,,Het werkt het beste als je de oefeningen doet met iemand die even sterk is”, zegt Mary Bisschop (37). ,,Laatst sparde ik met iemand die niet zo sterk was en dan gaat het minder lekker.”

Volledig scherm Sportinstructeur Imaro Siberie laat elke deelnemer het optimale uit zichzelf halen tijdens de trainingen. © Martijn Schraven

Siberie vertelt na afloop van de training dat niet alleen het zélf slaan, maar ook het opvangen van de stoten voor de nodige workout zorgt. ,,Ik hoor regelmatig terug dat deelnemers de achterkant van hun bovenarm en schouders voelen na een training” zegt de instructeur, ,,dat komt vooral van het opvangen van de stoten van je sparringpartner.”

Quote Alles wat er nog in zit, mag je er nú uit slaan Imaro Siberie Voor Mary Bisschop en haar sportpartner Hilde Bakker (35) is fit zijn en blijven de belangrijkste motivatie om mee te doen. ,,En deze oefeningen zijn ideaal om de ‘kipfiletjes’ onder je armen kwijt te raken”, zegt Mary lachend.

Tijdens de les wisselt Imaro verschillende oefeningen af met kleine spelelementen. Met behulp van een dobbelsteen wordt steeds bepaald welke oefeningen de tweetallen gaan voeren. ,,Ik zorg er in elk geval bij elke les voor dat we verschillende gebieden trainen”, zegt Imaro. Tegen het einde van de les, bij de laatste oefeningen daagt hij de groep nog eens extra uit. ,,Kom op!", klinkt het boven de housebeats uit. ,,Alles wat er nog in zit, mag je er nú uit slaan.” Als de muziek stopt, is iedereen er klaar mee. Moe maar voldaan, zoals dat dan heet.

