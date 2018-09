Klachten over overvolle Brabantliner: 'Logisch dat reizigers balen'

De Brabantliner rijdt vanuit Breda en Oosterhout naar Utrecht en geldt als populaire snelverbinding voor studenten. Stops zijn er onder meer in Raamsdonksveer, Hank, Nieuwendijk en Sleeuwijk. De route gaat vooral over de A27. De problemen zouden zich met name bij de haltes in Hank, Nieuwendijk en Sleeuwijk voordoen. "Logischerwijs hebben reizigers hiervan de balen", stelt het CDA. "De Brabantliner is een grote succes, maar moet niet aan zijn eigen succes ten onder gaan. Wanneer de vraag toeneemt, moet de vervoerder hierop inspelen en extra bussen inzetten."