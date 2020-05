Klaas (40) is piloot op een traumahelikopter: ‘Blijf maar daar, dit is netvliesvervuiling’

video Frans Rutten was drijvende kracht achter komst traumaheli: ‘Mooi dat we dit bereikt hebben, want ik ben vernederd en voor gek gezet’

21:10 Op 1 mei 1995 rukte de traumahelikopter voor het eerst uit voor een noodsituatie in Nederland. Anesthesioloog Frans Rutten was de drijvende kracht achter de komst van de helikopter naar Nederland en vloog er zelf jarenlang in. Precies 25 jaar later kijkt de Oosterhouter terug op een moeizame aanloopperiode: ,,De helikopter is nu niet meer weg te denken, maar ik ben vernederd en voor gek gezet.”