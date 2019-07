Kippenvel tijdens openluchtconcert op vliegbasis Gilze-Rijen

RIJEN - Een zomerse avondzon, drankje en achteruit leunend genieten van het meest hippe orkest van Defensie. Vrijdagavond bezochten zevenhonderd inwoners van Gilze, Rijen, Molenschot en Hulten het openluchtconcert Summer in the Air op vliegbasis Gilze-Rijen.

Het 48-koppige Orkest van de Koninklijke Luchtmacht zorgt samen met drie gastvocalisten en gastdirigent de hele avond voor het nodige kippenvel. Op momenten heerst er serene stilte en zorgt de ondergaande zon voor een extra vleugje magie.

Ballads

,,Die trompettist, ongelofelijk hoe die man kan spelen!", zegt Rijenaar Jan Broeders over Teus Nobel, een veel gevraagde musicus in de jazz- en popscene en vertrekkend trompettist bij het Orkest van de Koninklijke Luchtmacht. Broeders geniet onder het genot van een biertje zichtbaar van de geheel verzorgde muzikale avond. Van soulmuziek tot ballads en van disco tot uptempo latin, alles lijkt voorbij te komen, bijna alles dan. ,,Ik had eigenlijk wel wat marsmuziek verwacht, dat hoort er gewoon bij. Het is tenslotte een militair orkest", constateert Broeders.

Terwijl Michael Jacksons She's out of my life de adem bij velen doet stokken en blazers klassieke soulnummers nieuw leven inblazen, deinen mensen mee op hun stoel, halen een drankje of maken een praatje met iemand van de luchtmacht.

Straaljagers

Het op de vliegbasis gevestigde Defensie Helikopter Commando is zich ervan bewust dat helikopters nu eenmaal geluid maken. Met het relatieconcert wil Defensie iets terugdoen voor 'de buren', een charmeoffensief dat in goede aarde lijkt te vallen bij de genodigden. ,,Ik vind het heel netjes dat we met de bus zijn opgehaald en weer worden teruggebracht. En wat betreft geluidsoverlast, het is overal wel wat. Ik wist toen ik hier eind jaren tachtig kwam wonen, dat er een vliegbasis zat. Er vlogen hier toen zelfs nog straaljagers", zegt José van Steen, die 'om de hoek' in Gilze woont.