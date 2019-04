Kiosk Slotpark is middelpunt nieuw evenement ParkGein! in Oosterhout

Zonde dat er niets gebeurd

Quote We willen vijf keer per jaar lokaal talent laten optreden.” Bas Groenestein, organisator ParkGein. ,,Tja de kiosk is er toch voor bedoeld dat je er muzikanten laat spelen. Een schitterende plek”, zegt initiatiefnemer Bas Groenestein. Twee jaar geleden kwam het idee voor het eerst naar boven. Groenestein: ,,Ik ben vrijwilliger op het Parkfeest. Iedere keer als ik naar de kiosk keek, bedacht ik dat er veel meer gebruik van gemaakt moest worden. Zo zonde dat er niets mee gebeurd.”

Stoute schoenen

Groenestein sprak erover met Freddy Brants en de twee waren het roerend eens. Na het Parkfeest in 2018 trokken de twee de stoute schoenen aan en begonnen het plan uit te werken. Groenestein: ,,De gemeente is akkoord. We willen vijf keer per jaar, telkens op vrijdagavond, lokaal talent laten optreden. Muzikanten, bands, cabaretiers, dichters, koren en dansers. Iedereen is welkom.”

Een gezellige, geinige avond

De naam ParkGein is afgeleid van het evenement Gein op het Plein. ,,Dat is op een plein en bij ons is het in het park. Het moet een gezellige, geinige avond worden. Vandaar de naam ParkGein”, zo verklaart Groenestein.

Akoestisch

De optredens zijn akoestisch of licht versterkt. Een grote muziekinstallatie is niet toegestaan. Groenestein en Brants zijn inmiddels artiesten aan het ronselen voor vrijdag 31 mei. ,,Ik heb h19 benaderd. Misschien zitten er leerlingen tussen die willen optreden. We zijn ook bij de Strot van Oosterhout geweest om zangers uit te nodigen. Hoe het programma er op 31 mei uitziet, weten we nog niet. We zijn benieuwd wie zich verder nog allemaal aanmelden.”

Optreden