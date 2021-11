Kinderopvang Oosterhout ‘onder grote druk’

Volgens bestuursvoorzitter Theo Lauwen van de SKO is de situatie in Oosterhout niet anders dan in andere gemeenten. ,,We houden ons hoofd nog boven water, maar het scheelt niet veel. Het aanbod van uitzendkrachten is beperkt. Kandidaten moeten over de vereiste diploma’s en een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG, red) beschikken. We moeten keuzes maken. De extra opvang is een service en daarom parkeren we die voorlopig. We leggen de nadruk op de reguliere opvang’’, zegt hij.