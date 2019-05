Kinderkermis op de boerderij bij Johan en Caroline in Wagenberg

Ondanks de regen is het vrijdagmiddag levendig druk op het terrein. ,,Dat is speciaal voor de kermis, anders zou het rustiger zijn. Eigenlijk alles wat we organiseren staat of valt met het weer. Met goed weer zit het terras hier vol met driehonderd man", zegt Johan.

Kindercamping

Het begon in 1998, met een bescheiden groentewinkel bij het tuinbouwbedrijf. De winkel floreerde en in 2005 kwam daar een camping in plaats van de groentekwekerij. "Sinds 2012 werd dat een kindercamping. We richten ons op jonge gezinnen, dat maakt het heel levendig hier", zegt Caroline. Ook volgden een kinderboerderij, speeltuin en recreatieruimte waar veel wordt georganiseerd.

De kinderkermis vindt nu voor de derde keer plaats. ,,Dat is een beetje vanzelf zo gegaan. We raakten in gesprek met iemand van de kermis in het dorp en hem leek het wel een leuk idee om het ook hier te organiseren. En dat bevalt goed."

Ontspannen

Spetterend met hun laarsjes door de regen zijn ook de kinderen van Sanne Hollink en Marlou Hillebrand er vandaag. ,,We zijn er speciaal voor de kermis, maar we komen hier sowieso vaker. Het is ontspannen voor de kids, dus voor ons ook", zegt Marlou. Vooral de combinatie van activiteiten maakt het aantrekkelijk. Sanne kampeert hier zelfs iedere zomer een aantal weken samen met haar familie. ,,Alles mag hier en ook de eigenaren zijn heel relaxed. Het contact is heel persoonlijk."