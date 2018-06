Kinderen maken museum van school in Raamsdonksveer

Ieder jaar proberen we iets met kunst te organiseren op school. Dit jaar hebben we gekozen voor een project waarbij de ouders op bezoek konden komen in de klas. Gaudi, Michelangelo, Jeroen Bosch en Kandinsky. Iedere klas behandelde de afgelopen periode een bekende kunstenaar”, aldus lerares Mara Bijl.

Samen met collega Ivonne Slangen was ze eindverantwoordelijke voor het project. Bijl: ,,De kinderen mochten individueel of in groepjes een kunstwerk maken dat of een replica is van de kunstenaar of een werk naar eigen inzicht maar wel in de stijl van het thema. Verder hangt er in ieder lokaal meer informatie over de achtergrond van de behandelde kunstenaar zelf.”