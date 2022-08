Kinderen gaan hun eigen gang op Jeugdvakantieweek Raamsdonksveer: ‘Dat is de magie’

met video Drie gewonden bij ongeval op A27 bij Oosterhout, weg richting Breda weer vrij

OOSTERHOUT - Door een ongeluk was de A27 zondag uren dicht tussen Hank en Oosterhout-Zuid. Rond 14.00 uur werd de weg weer vrijgegeven, meldt Rijkswaterstaat. Twee auto's botsten in de ochtend op elkaar, waarbij drie personen gewond raakten. De weg was afgesloten in de richting van Breda.

21 augustus