Kinderen en ouders samen op één kieslijst in Oosterhout

OOSTERHOUT - In Oosterhout doen komende verkiezingen bij Gemeentebelangen twee kinderen van zittende politici mee. De zoon van wethouder Marian Witte, Marius Janse, staat op nummer 14 op de kieslijst. Djenny Kastelijns op nummer 12, haar vader Arnoud zit nu in zijn vijfde raadsperiode voor de partij.

Familieleden samen op één kieslijst, het is in Oosterhout al enkele keren eerder voorgekomen, onder meer bij Gemeentebelangen en GroenLinks. Het is nog nooit gebeurd dat familieleden samen in de gemeenteraad zaten.

Heel Nederland

Quote Tot eind jaren zeventig/begin jaren tachtig was het verboden, familieleden samen in de raad. Marcel Boogers, hoogleraar regionaal bestuur en innovatie Landelijk gezien zie je het vaker, zegt Marcel Boogers, hoogleraar regionaal bestuur en innovatie aan de Universiteit Twente.



,,Je komt dat in heel Nederland en bij allerlei partijen wel tegen. Daarbij valt SP wel het meeste op. Daar is het schering en inslag met betrokken ouders, partners en kinderen. Dat heeft vooral te maken met de toch wel gesloten partijcultuur.''



Alle soorten en maten familieleden mogen samen in de raad. Maar dat is niet altijd zo geweest. ,,Tot eind jaren zeventig/begin jaren tachtig was het verboden. Dat had vooral met belangenverstrengeling te maken. Middels een loting werd dan bepaald wie van de familieleden in de raad zitting mocht nemen.''



D66 heeft destijds het initiatief genomen de wet te wijzigen; de partij vond de methode niet democratisch.

Risico's

Of het risico's heeft, meerdere familieleden in één partij? Boogers ziet weinig gevaren. ,,Het zou vooral binnen de partij zelf voor problemen kunnen zorgen. Familieleden kunnen samen optrekken, wat de machtsverhouding met de rest van de fractie kan verstoren.''

En, zegt hij, bij veel familieleden in één fractie kan het op een familiebedrijf lijken. ,,Dat geeft al snel een gesloten en ontoegankelijke indruk.''

Paplepel

Dat zonen en dochters in de politieke voetsporen treden van hun vader of moeder, is volgens Boogers niet geheel opmerkelijk: ,,Er zijn tegenwoordig maar weinig mensen lid van een politieke partij. De vijver met potentiële kandidaten is steeds kleiner. En bij 'kinderen van' is politiek vaak met de paplepel ingegoten.''



Ook wijst hij nog op politieke dynastieën. ,,Families die al generaties lang politieke functies bekleden. Denk aan de Donners. In zo'n familie is het vaak ook een soort traditie", vertelt Boogers.

Volledig scherm Foto: Casper van Aggelen / Pix4Profs

Wanneer begon het te kriebelen?

Djenny: ,,Het gemeentehuis is voor mij altijd al een speciale plek. Waarom weet ik niet. Er hangt een bepaalde vibe. Dat vond ik al toen ik hier enkele jaren geleden stage liep. Tijdens de vorige verkiezingen heb ik voor mijn opleiding communicatie meegeholpen in het campagneteam van Gemeentebelangen. Toen zijn mijn interesses echt gewekt.''

Marius: ,,Ik kom vanuit het jongerenplatform van Gemeentebelangen. Vind het leuk om daar ideeën in te brengen, met andere jongeren over allerlei thema's te praten. Ik heb nu vooral 'ja' gezegd om mijn steun aan de partij te tonen.''

Jullie hadden ook voor een andere partij kunnen kiezen.

Arnoud lachend: ,,Dat hadden ze moeten durven!''

Marius: ,,Landelijk stemmen mijn moeder en ik compleet anders, maar lokaal denken we wel hetzelfde. De meeste punten op een raadsagenda hebben ook weinig met ideologie te maken.''

Marian: ,,Ik had het niet erg gevonden als hij voor een andere partij had gekozen. Vind het juist mooi dat Marius zijn eigen mening heeft. Maar natuurlijk ben ik best een beetje trots dat hij voor deze partij kiest. En dat we ook wat jongeren – zij hebben toch een hele andere kijk op zaken – op de lijst hebben.’’

Gaat het thuis veel over politiek?

Marian: ,,Wij houden wel van discussiëren, ja. Dan kunnen we echt knallen.''

Arnoud: ,,Wij praten er weinig over. Als ik hier weg ga, sluit ik de deur achter me.''

Djenny: ,,We bespreken wel het raadsleven op zich. Als er bijvoorbeeld een artikel over papa in de krant staat waarop veel negatieve reacties komen.''

Marian: ,,Het komt weleens binnen. Dat een vriend van Marius zegt: jouw moeder zorgt ervoor dat er een speeltuin voor de deur komt die we niet willen.''

Marius: ,,Een keer kwam er een oudere man langs om te klagen over mijn moeder. Ik was pas een jaar of 12. Alleen thuis. Dat is naar.''

Djenny: ,,Ik realiseer me dat we nu zelf meer in de publiciteit staan. Maar negatieve reacties, daar laat ik me niet door afschrikken. Ik word er vuriger van.''

Djenny en Marius, jullie staan niet hoog op de lijst. Maar het zou zomaar kunnen gebeuren...

Marian: ,,Het is wel hoger dan ik had verwacht. Het is dringen bij ons op de lijst.''

Marius: ,,Ik wil vooral een keer zo'n campagnetijd meemaken. Heb het al behoorlijk druk met mijn werk en studie, cognitieve wetenschappen en kunstmatige intelligentie. Maar als ik voldoende stemmen krijg, ga ik er zeker over nadenken.''

Djenny: ,,Ik heb mijn eigen horecazaak, Beachclub Puur in Drimmelen. Maar papa is met al zijn ondernemingen het levende voorbeeld dat dit goed te combineren valt. Al acht ik de kans dat ik genoeg voorkeursstemmen krijg klein.''

Arnoud: ,,Als jij je best doet, weet ik zeker dat je erin komt. Je hebt een gigantisch netwerk.''

Wat zijn voor jullie belangrijke thema's?

Marius: ,,De binnenstad, het woonaanbod in Oosterhout. Maar ook: hoe zorgen we ervoor dat ouderen actief en gezond blijven?''

Djenny: ,,Ik sta letterlijk overal voor open. Het is voor mij vooral van belang wat de Oosterhouter vindt en wilt.''

Lijken jullie op jullie ouders?

Marius: ,,Ik denk dat ik vanwege mijn leeftijd een frissere kijk heb. Verder ben ik wat ongenuanceerder dan mijn moeder.''

Djenny: ,,Wij zitten op dezelfde lijn, maar ik zou het anders brengen.''

Arnoud: ,,Hoe breng ik het dan?''

Djenny: ,,Ik ben wat genuanceerder. In die zin lijk ik misschien meer op Marian. Mijn vader is recht voor zijn raap. Al is dat ook juist wel zijn kracht.''

Arnoud: ,,Als het nodig is, knal ik er in ja. Misschien is dat niet altijd prettig, maar wel duidelijk. Het gaat er toch om dat het doel bereikt wordt?''

Helpt jullie achternaam?

Arnoud: ,,Ze zijn niet op de kieslijst gezet vanwege hun achternaam. De leden kijken naar kwaliteiten, karakter en de drive. Niet naar wie je familie is.''

Marius: ,,Bij het stemmen werven kan het helpen. Maar anderzijds: als je iemand goed vindt, kies je dáár toch voor? En niet voor de zoon of dochter?''

Marian: ,,Het is natuurlijk niet vreemd dat ze hier zitten. Ze zijn allebei opgegroeid met politiek. Maar ze zullen echt zelf hun strepen moeten verdienen.''

Stemmen jullie op elkaar?

Marius: ,,Ik moet er nog even over nadenken.''

Arnoud: ,,Dat is niets om over na te denken. Je gaat op de lijst staan, dus dan stem je op jezelf. Ik heb nog nooit op een ander gestemd. Het is leuk als Djenny in de raad komt, maar geen doel op zich.''