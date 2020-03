Kinderboomkwekerij als onderdeel van nieuw bos Drimmelen: woensdag eerste bomen in de grond

Stichting DeAmerkantOp gaat over de ontwikkeling van de kwekerij, maar zoekt hiervoor de verbinding met inwoners. Want: geen boomkwekerij zonder de actieve betrokkenheid van kinderen, vinden bestuursleden Cedric Bousché en Piet Hermus. "Voor educatieve doeleinden, maar ook omdat wij echt aan de lange termijn denken", zegt Bousché.

Als ambassadeurs van de kwekerij zijn onlangs Max de Hoop (14) en Gijs Nagtzaam (15) van het Dongemond College aangesteld. En de eerste prestatie is al binnen: vorige week haalden zij een prijs van 15.000 euro van het WNF binnen in het kader van het Deltaplan Biodiversiteitsherstel.

Samen met hun klasgenoten van het Technasium werken ze de komende maanden aan verschillende ontwerpen voor de kwekerij. "Er komen in ieder geval inheemse bomen, dus niet uit het buitenland. De zaden en stekjes hiervoor pikken we op in de buurt", zegt Max. Gijs: "Het is leuk als kinderen ook echt wat te doen hebben, dus daar denken we over na. Net als een wereldboom in het midden van de kwekerij."

Uniek project

Een uniek project, vindt docent Richard Mommersteeg het. "Het is lekker dichtbij huis en we hebben nog niet eerder iets gedaan met planten." Rond de zomer moeten er zo'n zes ontwerpen van de leerlingen op tafel liggen, waar DeAmerkantOp er één uit zal kiezen. Tussen november 2020 en maart 2021 worden de eerste bomen geplant, die uiteindelijk ook door de gemeente verspreid zullen worden. Leerlingen uit groep 8 van basisschool De Stuifhoek zullen de kwekerij, zodra hij af is, adopteren.

De kinderboomkwekerij wordt onderdeel van een bos van in totaal zo'n twee hectare. Over welke grond er precies bijkomt, is de gemeente nog in onderhandeling. Maar volgens de gemeentewoordvoerder komt daar 'heel binnenkort' meer duidelijkheid over. Want prioriteit lijkt het wel, aangezien de realisatie van het bos is opgenomen in het coalitieakkoord 2018-2022 en de aanleg van het bos met 100.000 euro in de begroting van dit jaar is opgenomen.

DeAmerkantOp wil er het liefst een (b)oerburgerbos van maken, genaamd 'Op zand'. "Drimmelen heeft nog veel open ruimtes. Landbouw en natuur horen bij onze gemeente en we willen er juist voor zorgen dat die twee, de boer en de burger, meer samenkomen in dit bos", zegt Piet Hermus van de stichting. Die samenkomst vindt zich in de beplanting en het gebruik, want natuur mag best wat minder 'aaibaar' zijn vindt hij. En ook hier zoekt de stichting die verbinding: "De omgeving moet eigenaar worden van wat er gaat gebeuren, dus we zoeken nu vooral nog naar draagvlak en mensen die willen meepraten", zegt Bousché.

Herdenkingsbomen

Gesproken wordt er bijvoorbeeld over een voedselbos, herdenkingsbomen en een klimaatboom. Zeker is de komst van een bijenboel bij het toegangspad, dat volledig op insecten is gericht.