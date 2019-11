Kinderboerderij Oosterhout kijkt fris de toekomst in

Het MEK krijgt 25.000 euro van de gemeente Oosterhout om de zorg voor mensen met een hulpvraag op de kinderboerderij in goede banen te leiden. Dat heeft de gemeenteraad deze week besloten. De subsidie is hard nodig, omdat het takenpakket van de kinderboerderij steeds zwaarder wordt. ,,Met het geld kunnen we een kwartiermaker aannemen die de vernieuwing van de kinderboerderij gaat plannen", zegt bestuurslid Kees van Vugt.