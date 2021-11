Kinderboerderij Oosterhout gaat nog zeker vijftien jaar door: ‘We kunnen nu plannen maken’

Het MEK aan de Veerseweg is een begrip in Oosterhout en omstreken. Jaarlijks telt het MEK 55.000 bezoekers. Marja Coolen, voorzitter, is verheugd weer ver vooruit te kunnen kijken. ,,De ondertekening van het huurcontract betekent dat we blijven zitten op de huidige plek en dat we plannen kunnen maken om zaken te verbouwen.”