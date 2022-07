Kind vindt cocaïne op schoolplein van basisschool in Made

Flink meer laadpalen voor elektri­sche auto's in Oosterhout, in een jaar tijd

OOSTERHOUT - Je hoort ze niet, maar ziet ze wel steeds vaker rondrijden, elektrische auto's. Ook in Oosterhout, waar steeds meer hierop wordt ingespeeld. Het aantal openbare laadpunten voor elektrische auto’s en andere elektrische voertuigen is in een jaar tijd namelijk met 65 procent gestegen.

1 juli