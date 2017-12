Kind valt van trap in woning Oosterhout en moet naar ziekenhuis

Ontbijt met Lijst Harry Bakker, zeg het met broodjes

14:48 TERHEIJDEN - Het is het handelsmerk van de Lijst Harry Bakker (LHB) in Drimmelen: laagdrempelige manieren om met de kiezers en inwoners van Drimmelen in contact te komen. Zaterdag trakteerde de partij belangstellenden op een uitgebreid Engels ontbijt in café De Zevende Hemel in Terheijden.