Kind op fiets door auto aangereden in Waalwijk

Open dag asiel­zoe­kers­cen­trum Gilze trekt 371 mensen

18:59 GILZE - De open dag van asielzoekerscentrum Prinsenbosch in Gilze is zaterdag door 371 mensen bezocht. Zij konden praten met bewoners, rondkijken in de gebouwen en informatie krijgen over onder meer de grondige renovatie die de opvanglocatie in 2018 te wachten staat.