Kim die misstanden in de danswereld openbaar maakte, bij minister op de koffie: ‘Ik voel me niet gesteund’

met video Meisje (14) op fiets raakt zwaarge­wond bij botsing met auto in Made, met traumaheli­kop­ter naar ziekenhuis

MADE - Een automobilist en een fietsster (14) zijn vrijdagmiddag op elkaar gebotst in Made. Het meisje op de fiets is bij het ongeluk op de Tuinbouwweg zwaargewond geraakt. Het slachtoffer is met de traumahelikopter naar een ziekenhuis in Rotterdam gebracht.

18 juni