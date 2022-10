Kilometers aan overbodig fietspad verdwijnt uit het bos: ‘Kwaliteit van het bos impuls geven’

Breda en Oosterhout herdenken bevrijding: ‘We moeten alert blijven’

BREDA/OOSTERHOUT - ,,Je ziet het nu weer in Oekraïne: vrijheid is niet vanzelfsprekend.’’ Dit weekeinde wordt in Breda en Oosterhout de bevrijding door de Polen in 1944 herdacht. Nog steeds is de herdenking actueel.

26 oktober