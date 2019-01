Kijkje achter de schermen bij oefening KMA in Rijen

Thuisves­ter opent klantpunt in bieb Raamsdonks­veer

7:07 RAAMSDONKSVEER - Thuisvester is terug in Raamsdonksveer. Om al haar nieuwe (voormalige) WSG-klanten van dienst te kunnen zijn heeft de woningcorporatie een klantpunt in de bieb in Raamsdonksveer geopend. In Theek5 aan de Keizersdijk is een klantenservicemedewerker van dinsdag tot en met vrijdag elke ochtend te vinden op deze locatie.