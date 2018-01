Kieswijzer Oosterhout: 'Gooi de parkeertarieven omlaag'

OOSTERHOUT - In de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen sprak BN DeStem met betrokken inwoners in de regio. Wat valt er te kiezen? Wat speelt er?

Veertig stellingen, verdeeld over vijf thema’s (openbare ruimte, natuur, samenleving, openbare orde en wonen) liggen op tafel; 25 blijven er over. Met als doel: een eigen kieswijzer maken voor elke gemeente. Uitgenodigd voor het rondetafelgesprek zijn vijf betrokken inwoners uit diverse geledingen.

Volledig scherm © Janie van de Pas

Aan tafel

Aan tafel bij café Oud Brabant in Oosterhout melden zich: Jan Schellekens (eigenaar Oud Brabant, heeft een eigen Jeugd- en jongerenwerk bureau), Willem van Hooijdonk (politiewoordvoerder en al jaren betrokken bij de lokale omroep), Miranda van Bragt (werkzaam bij het Frencken College en h19.

De kartrekker in tal van projecten in Oosterhout en Den Hout), Jacqueline Boot (onderneemster, woordvoerder bedrijventerreinen Hoevestein en mede-oprichter van Buurtpreventie Oosterhout) en Gerard Oomen (zat in het verleden in de gemeenteraad met de Onafhankelijke Fractie. Is al jaren actief in de Oosterhoutse samenleving, vooral op het gebied van sport, carnaval en toneel)

Openbare ruimte

Alle sprekers zijn het ermee eens: er moet een westelijke rondweg komen. De wijken in die hoek van Oosterhout zitten nu klem, klinkt het. Boot: ,,Laatst was ik op een avond over het nieuwe mobiliteitsplan; de rondweg werd door vrijwel alle aanwezigen als aandachtspunt genoemd.’’ Van Bragt: ,,Oosterhout is aan de noord- en zuidkant goed ontsloten. Maar in dit deel moet je tussen vier en zes ’s middags echt niet met de auto komen...’’ Boot: ,,Als er een keer een ongeluk gebeurt of de bruggen haperen, heb je meteen een verkeersinfarct.’’

Natuur

Ze storen zich er allemaal aan: het onderhoudsniveau van het openbaar groen. ,,Het lijkt wel of alleen de zichtplekken worden aangepakt’’, zegt Van Hooijdonk. Oomen: ,,En de borstelauto komt altijd nét als de parkeerplaatsen vol auto’s staan.’’ Discussie is er over het opofferen van natuur. Van Bragt betreurt het dat natuur in Oosterhout al snel moet wijken voor projecten. ,,Terwijl het juist een belangrijk onderdeel van de gemeente is’’. Verkeersveiligheid moet altijd voorgaan, vindt Van Hooijdonk. ,,En de natuur wordt toch gecompenseerd?’’

Samenleving

De situatie met het ziekenhuis zit iedereen hoog. Oomen: ,,Eigenlijk hebben we al geen ziekenhuis meer. Er moet alles op alles gezet worden om de poliklinieken nog te behouden.’’ Schellekens: ,,De afstand en tijd naar Breda is sommigen (bijna) fataal geworden.’’ De eensgezindheid is compleet weg als het over de Pannehoef gaat. Oomen: ,,De geldkraan kan dicht, mits de gebruikers een oplossing wordt geboden. Het is trekken aan een dood paard’’ Van Bragt verbaasd: ,,De Pannehoef is juist van toegevoegde waarde voor Oosterhout en het culturele veld.’’

Openbare orde

Jongeren die de bibliotheek terroriseren. Een inbraakgolf in Oosterheide, waar vermoedelijk jongeren achterzitten. Jongerenoverlast een groot probleem in Oosterhout? Nee, klinkt het uit de meeste monden. Schellekens: ,,Er zijn eigenlijk maar twee groepen jongeren actief. Meer is het niet. Mij valt eerder de problematiek op internet op. Pesten gebeurt nu daar, niet meer op straat.’’ ,,Ik denk dat het in Oosterhout ook wel meevalt’’, reageert Boot. ,,We horen vanuit de buurtpreventieteams maar weinig klachten over overlastgevende jongeren.’’

Wonen