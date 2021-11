Kiekendievenbal gaat dit jaar weer niet door

Elk jaar verzorgt de carnavalsvereniging ACV van vliegbasis in een weekend twee grote carnavalsactiviteiten met artiesten. Op zaterdag voor mensen die een beperking hebben uit Midden- en West-Brabant. Op zondag is het Kiekendiefkesbal voor de jeugd. De vereniging laat weten dat vanwege de aanhoudende coronacrisis en de meest recente beperkingen vanwege Covid alles weer anders is.

In een vergadering heeft ACV na overleg met tehuizen en instellingen en de uitgenodigde jeugdraden ‘dit trieste besluit moeten nemen'. ,,Gezien de omstandigheden, was er geen andere keuze mogelijk. We hebben te maken met kwetsbare groepen.” Gehoopt wordt dat het Kiekendievenbal in 2023 weer wel mogelijk is.