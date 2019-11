‘Kick out’: Moskeeën in onder andere Oosterhout krijgen galg op de mat

OOSTERHOUT - Moskeeën in Oosterhout en Vlissingen hebben onlangs een dreigbrief met een getekende galg ontvangen. Eerder was dit al het geval in Zeist. De besturen doen aangifte bij de politie. ,,We móeten elke dreiging serieus nemen.”

Knullig handschrift en een getekend poppetje aan de galg met het woord ‘islam’ ernaast. Zo'n dreigbrief lag afgelopen vrijdag plompverloren tussen de reclamefolders op de Marokkaanse moskeemat aan de Beneluxweg in Oosterhout. Afzender: ‘Kick Out’.

Aandacht

,,Laat gaan, was aanvankelijk ons oordeel. Publiekelijk geen aandacht aan besteden. Totdat we hoorden dat ook naar Vlissingen en Zeist van deze dreigbrieven waren gestuurd.” Oosterhouter Moussa Aynaou (43) schrikt niet zo snel. Als secretaris en woordvoerder van Samenwerking Moskeeën Brabant en Zeeland is hij niet zulk fris taalgebruik wel gewend.

De post die de moskee kreeg, met daarin de getekende galg.

Quote We mogen als maatschap­pij zulke bedreigin­gen niet accepteren. Van niemand Moussa Aynaou, jurist

,,Maar na overleg met de wijkagent heeft het bestuur van de moskee Almohsinin toch besloten aangifte te doen. Hoe krakkemikkig zo'n schrijven ook is, we móeten elke dreiging serieus nemen. Dat nooit iets te verwijten valt. En mensen moeten weten dat we zulke nare dingen meemaken”, zegt jurist Aynaou.

Serieus?

De ongefrankeerde enveloppen die bij de Marokkaanse moskeeën in Oosterhout en Vlissingen (Touba) en de Turkse moskee Eyup Sultan in Zeist aankwamen, zijn overduidelijk van dezelfde afzender. Die gebruikte een niet bestaand postbusnummer in Amsterdam. ,,Het lijkt erop dat de dreiging niet gericht is op een specifiek iets of iemand, maar je voelt je als islamitische gemeenschap wel aangesproken.”

,,Is het een serieuze bedreiging door een recht-extremistische groepering zoals die zich steeds vaker ook in dit land laat gelden? Of een kwajongen die graag galgjes tekent”, vraagt Aynaou zich af. ,,Je weet het niet. Maar in ieder geval vind ik het niet onschuldig.”

De afzender van de brief: kick out.

Van Gogh

Waarom juist deze drie moskeeën deze post in deze periode en gelijktijdig mochten ontvangen en of er nog andere in het land zijn aangeschreven, blijft vooralsnog gissen voor de Oosterhouter. ,,Heeft het te maken met het feit dat Theo van Gogh in deze periode vijftien jaar geleden is vermoord? Deed de dader maar een dotje? Geen idee.”

Bij de andere besturen binnen de Samenwerking Moskeeën Brabant en Zeeland (Tilburg, Breda, Zundert, Etten-Leur, Roosendaal, Bergen op Zoom, Goes en Middelburg) zijn recent geen haatbrieven binnen gekomen. In zijn rol als veiligheidsadviseur binnen deze organisatie vindt Moussa Aynaou het nu niet noodzakelijk extra maatregelen te nemen.

,,95 procent van de moskeeën heeft zichtbaar en onzichtbaar cameratoezicht. Als het druk wordt in de moskee, bijvoorbeeld het avondgebed of tijdens de ramadan, hebben we beveiliging voor de deur. Maar dat is al jaren zo.”

Niet accepteren