Kerstversiering in Made moet weg: ‘Dit doet pijn’

VIDEO | Update Weer illegale dumping kunstgras­mat­ten door omstreden TUF Recycling uit Dongen: ditmaal in gemeente Maasdriel

19 december DONGEN/MAASDRIEL - Het omstreden bedrijf TUF Recycling in Dongen heeft het afgelopen jaar zeker vijftig afgedankte kunstgrasvelden met rubberkorrels illegaal gedumpt. Dat deed het kunstgrasrecylingsbedrijf in de gemeente Maasdriel: op een industrieterrein in Hedel en bij een boerderij in Velddriel. Dat meldde het onderzoeksprogramma ZEMBLA woensdag. Het bedrijf dumpte al eerder illegaal kunstgrasmatten in Rijsbergen, gemeente Zundert.