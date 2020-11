Kerstpakkettenactie levert ruim zesduizend euro op voor de voedselbank

OOSTERHOUT – De leden van de Ronde Tafel 145 moeten binnenkort hard aan de slag. In drie dagen tijd willen ze ruim 900 kerstpakketten inpakken. ‘De opbrengst gaat naar de voedselbank.’

Delen per e-mail

Een doos vol met delicatessen van Zuivelboerderij De Driehoek, Delicato, Mitra Nieuwkoop en Keurslager Frank van Gils. Allemaal producten uit de regio. In nog geen maand tijd is het de Ronde Tafel 145 uit Oosterhout gelukt om ruim 900 kerstpakketten te verkopen. Met deze actie zamelen ze geld in voor de voedselbank én steunen ze tegelijkertijd de lokale ondernemers.

Kaas en wijn

,,De actie heeft ruim zesduizend euro opgeleverd”, aldus Jules van der Werf van de Ronde Tafel. Het precieze opgehaalde bedrag moet nog berekend worden, maar hij is opgelucht dat het gelukt is om zoveel kerstpakketten te verkopen voor het goede doel.

,,Daarnaast waren de ondernemers blij dat we grote hoeveelheden bij ze afnamen. Het is toch steeds ruim negenhonderd keer een stuk kaas of een fles wijn.”

Bestellingen rondbrengen

Het inpakken wordt wel een hoop werk volgens Van der Werf. ,,In drie dagen tijd gaan we de dozen klaarmaken. Maar daarna moet ook alles nog rondgebracht worden. Ik denk dat we met zo’n vijftien mensen aan de slag gaan om dit voor elkaar te krijgen.”

Inmiddels hebben ze de verkoop gesloten. ,,Nieuwe bestellingen krijgen we niet meer geregeld voor die tijd. Het moet natuurlijk ook allemaal voor de kerstdagen binnen zijn.”