Kerst met een coronakrans in de Oosterhoutse basiliek

,,De vieringen gaan in een aangepaste vorm door. We houden ons aan de voorschriften van het bisdom. Op kerstavond blijven we dicht om een grote toeloop te vermijden. Op de twee kerstdagen zelf laten we maximaal dertig personen per viering toe. De mensen moeten zich daarvoor van tevoren inschrijven’’, zegt Akkermans.

Het grote pluspunt voor de Catharinaparochie is dat de kerstvieringen via de lokale omroep ORTS en de sociale media te volgen is. ,,We zenden uit via YouTube en Facebook. Zelf ben ik in die techniek niet zo thuis, maar gelukkig zijn er ook jonge gelovigen binnen de parochie’’, lacht hij. ,,Jammer is het wel. Normaal is Kerst het hoogtepunt voor ons, maar we zitten nu allemaal in hetzelfde schuitje.’’