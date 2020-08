Kerngezonde ‘tweelingboom’ gekapt na onenigheid over onderhoud: ‘We konden het geld niet opbrengen’

89 jaarringen, 33 meter hoog en een omtrek van 1,3 meter. De plataan in een van de voortuinen van In 't Rietwerf was uitgegroeid tot een indrukwekkende boom. Met zijn 'broer' op de kruising Julianastraat - Korenstraat vormde de plataan een duo dat in Hank bekendstaat als de tweelingbomen.