Kern'75 verwacht dat coalitie met VVD gaat lukken

GILZE EN RIJEN - Fractievoorzitter Corné Machielsen verwacht dat deze week of anders kort daarna duidelijk wordt of de coalitie van Kern’75, Gemeentebelang (GB) en CDA wordt uitgebreid met de VVD en er een vierde wethouder komt. ,,Vooralsnog denken wij dat we er wel uit gaan komen.”

De verwikkelingen buitelen over elkaar in het lange tijd politiek zo beheerste Gilze en Rijen. Het plotselinge vertrek van wethouder Rolph Dols is daar grotendeels debet aan. De politiek en bestuurlijk gepokt en gemazelde Rijenaar is maandag in Tilburg geïnstalleerd als wethouder. Steeds meer wordt duidelijk dat de zittende wethouders niet zwaar genoeg zijn om het vertrek van Dols op te vangen met enkel de beoogd wethouder en oud-ambtenaar Sandra Diepstraten die inhoudelijk wel sterk, maar bestuurlijk onervaren is. Vandaar de vrijage met de VVD. Te meer omdat er grote besluiten nodig zijn de komende maanden en jaren en ook burgemeester Jan Boelhouwer volgend jaar stopt.

Meerderheid

Cruciaal in de onderhandelingen lijkt op dit moment niet meer zozeer het maken van afspraken over een nieuw coalitieakkoord met vier partijen. De gemeentesecretaris is al begonnen met schrijven, bleek maandag. Belangrijker is wat GB doet. Althans wat er nog van over is. Van de vijf zetels zijn er na het weglopen van de raadsleden Ben Beljaars en Peter van Seters, die Groen Gilze en Rijen begonnen, nog drie over. Samen met de vijf van Kern'75 en vier van het CDA nog net voldoende voor een meerderheid in de raad met één zetel. Maar dan moet de ledenvergadering van GB wel instemmen met de VVD als coalitiepartner. En dat is nog niet zeker.

Pluche

Bij Kern’75 hebben de leden zich al voor uitbreiding uitgesproken. Naar verwachting zullen ook de leden van het CDA het eens zijn. En de VVD wil dolgraag op het pluche. Corné Machielsen: ,,Wij kijken of we het naar een goed einde kunnen brengen. Als dat niet lukt dan is het idee van de PvdA niet slecht om een informateur te benoemen om mogelijk een compleet nieuwe coalitie te smeden.”

Kracht