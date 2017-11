Kern'75 neemt afscheid van wethouder Starreveld

Het bestuur van Kern'75 heeft besloten wethouder Aletta van der Veen als kandidaat-wethouder naar voren te schuiven. In het kader van de verjonging.



De teleurgestelde Willem Starreveld verdedigde de Kern'75-belangen twaalf jaar als wethouder. De politiek ervaren Gilzenaar maakte er geen geheim van nog graag een periode door te gaan.



Het bestuur van de succesvolle politieke partij met 8 van de 21 zetels in de raad maakte dit tijdens de algemene ledenvergadering bekend. In deze bijeenkomst is ook het voorlopige verkiezingsprogramma en de kieslijst besproken.



Partijvoorzitter Peter Faes: ,,We hebben deze keuze nu bekend gemaakt, zodat de leden weten waar ze aan toe zijn en de fractieleden hier open over kunnen praten.'' De verjonging en vernieuwing is eerder ingezet. De helft van de huidige fractie vertrekt, inclusief partij-icoon Walter de Vet.