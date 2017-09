Kermiswandeling Made door de Teteringse bossen

Wanneer het landschap verkleurd van groen naar bruin, geel en rood, weten ze in Made dat de jaarlijkse kermis in aantocht is. Vanaf vrijdag 22 september tot en met dinsdag 26 september draaien de attracties. Zaterdag 23 september staat de Madese Kermistocht op het programma. Wandelspecialist The World of Walking aan de Nieuwstraat in het dorp is start- en finishlocatie van de wandeling, die zo’n 25 kilometer lang is.

De Kermistocht is één van de ongeveer tien wandeltochten die The World of Walking jaarlijks organiseert. ,,Natuurlijk willen we met deze tochten mensen naar onze winkel trekken”, bekent Josette Pals, medewerkster van The World of Walking. ,,Maar tegelijkertijd vinden we het ook gewoon leuk om te doen. Door de afstand van 25 kilometer zien we vooral geoefende wandelaars aansluiten. Het is toch een flinke wandeling. Voor de meeste mensen geen rondje dat je zo even loopt.”