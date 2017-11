'Kermis moet weer een volksfeest worden in Oosterhout'

De horeca is in ieder geval een voorstander. Woordvoerder Dré de Jong: ,,Wij lopen al langer met dit idee rond. Als je de kermis in de stad concentreert, komt de parkeerplaats op Slotjesveld vrij. De kruising Slotlaan-Ridderstraat hoeft niet afgesloten te worden. Voor winkeliers is dat de slechtste week van het jaar, omdat de stad niet bereikbaar is."



Kermisexploitant Maurice Janvier staat al minstens vijftien jaar in Oosterhout met de Skee-ball. Ook hij is een voorstander, maar wel met kanttekeningen. Janvier: ,,Het lijkt me een goed plan. Als je een paar zaken goed in het oog houdt. Het publiek moet zich vermaken. Dat is de eerste doelstelling. Ten tweede moet het goed werken zijn voor de kermisexploitanten en als derde komt pas de spin-off voor de winkeliers en de horeca. Dat is de juiste volgorde van prioriteiten. Het moet niet zo zijn dat de horeca bepaalt waar wij onze attracties zetten."