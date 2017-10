'Kermis kan al in 2018 beter'

Ideeën

De Laat ergerde zich aan de opzet van de kermis in augustus dit jaar. ,,Ik heb zoveel klachten gehoord over de lege plekken en het gemis aan sfeer dat ik besloten heb om in actie te komen. Ik ben in gesprek gegaan met de mensen van de kermis zelf om te kijken wat hun ideeën zijn. Dan weet je in ieder geval wat de mensen die zelf op de kermis staan ervan vinden. Ik ben alle ideeën nu aan het uitwerken en stap daarmee naar de gemeente."

Inschrijfgeld

De Laat weet dat de gemeente ook in deze richting denkt, maar volgens het raadslid hoeft het allemaal niet zo lang te duren. Daarnaast zou het inschrijfgeld omlaag moeten. De Laat: ,,De exploitanten vragen nu soms zes euro voor een ritje. Dat moeten ze wel vragen om uit de kosten te komen, maar ik denk dat dat bedrag een stuk lager kan als het inschrijfgeld van de gemeente fors omlaag gaat. Het verhaal is dat de kermis kostenneutraal moet zijn, maar volgens mij kan dat ook als het inschrijfgeld laag is. Met lagere prijzen maak je de kermis aantrekkelijker voor publiek."

Achtbaan

Wat De Laat stoort, is dat de gemeente tegenstrijdige informatie verspreidt over het ontbreken van de achtbaan afgelopen keer. ,,De ene keer zeggen ze dat ze het een dag van tevoren pas hoorden. Later zeggen ze dat ze het al op dinsdag wisten." Volgens de gemeente gaat het om een vergissing. ,,Het ging om de dag voor de opbouw, dinsdag, en op een of andere wijze is dit in de beantwoording de dag voor de opening, donderdag, geworden."