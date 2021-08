Kermis in Oosterhout met druktemeter en aparte ingangen: ‘Fijn dat we weer kunnen’

Geen angst of weerstand meer om dierbaren in verpleeg­huis te laten opnemen: ‘Mensen zien weer dat het veilig is’

17 augustus BERGEN OP ZOOM - Corona is geen struikelblok meer bij opnamen in West-Brabantse verpleeghuizen. De angst en weerstand die in 2020 onder invloed van besmettingsgolven en overlijdens ontstond om dierbaren te laten opnemen in het verpleeghuis, zijn zo goed als weg.