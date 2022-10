Kerkplein Raamsdonk is voortaan beschermd, maar: ‘gemeente had bewoners beter moeten informeren’

RAAMSDONK - Had de gemeente Geertruidenberg de bewoners rond het Kerkplein in Raamsdonk beter moeten informeren over het beschermd dorpsgezicht? Die vraag hield de raadsleden en wethouder De Jongh deze week behoorlijk bezig.

Het gebied rond het Kerkplein in Raamsdonk is donderdag door de raad benoemd als beschermd dorpsgezicht. Daarmee wordt voorkomen dat er gaten ontstaan in de bijzondere lintbebouwing of dat de historische gebouwen worden vervangen door nieuwbouw die niet bij de omgeving past.

Inwoners informeren

De raad staat unaniem achter het voorstel, maar enkele raadsleden hebben wel een en ander aan te merken op de manier waarop de omwonenden zijn geïnformeerd. ,,Hierover had de gemeente van te voren met de inwoners in gesprek moeten gaan”, zegt John Langermans (Gemeentebelangen). ,,Zo toon je betrokkenheid bij onze inwoners.”

Langermans verwijst naar een afspraak die het college en de raad in februari met elkaar maakten: meer in gesprek gaan met de inwoners om hen te informeren en draagvlak te creëren. Daar is wethouder Hein de Jongh het in dit geval niet mee eens. Een publicatie in weekblad De Langstraat, een brief aan de betreffende inwoners en stukken die deze zomer ruim een maand ter inzage hebben gelegen, zijn wat hem betreft voldoende.

De Hoge Waai

Ook vraagt een deel van de raad zich af waarom het schoolgebouw van De Hoge Waai ook is opgenomen in het beschermd dorpsgezicht. ,,De school is geen monument of beeldbepalend pand, maar dat hoeft ook niet om tot een beschermd dorpsgezicht te behoren. De school ligt direct aan het Kerkplein en vormt de zuidelijke begrenzing van het historische plaatje”, zegt De Jongh.

Dat betekent overigens niet dat er nooit een ander gebouw op die plek kan komen, maar er wordt dan wel kritisch gekeken of het nieuwe gebouw past bij het beschermd dorpsgezicht.