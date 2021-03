Kerken en gemeente Drimmelen herdenken 1 jaar corona-pandemie met ‘terugblikken én vooruitkijken’

Kerkgaand of niet: de herdenking is bedoeld voor alle inwoners. ,,We hebben er heel bewust voor gekozen om het ruim op te zetten”, zegt Giny van der Korput namens de Vijf Heiligen Parochie. ,,Corona treft iedereen. Als kerken wil je er dan ook voor iedereen zijn in deze situatie”, zegt Griselda Aanen namens de protestantse kerken in Hooge Zwaluwe, Made & Oud Drimmelen en Drimmelen.

Mooi programma

Het is niet de eerste keer dat de kerken samen optrekken, maar dit is wel de eerste grote bijeenkomst, die gezien de maatregelen digitaal te volgen is op de kanalen van Omroep Drimmelen. ,,Vier werken geleden is het idee ontstaan, nadat waarnemend pastoor Marc Lindeijer een oproep las van de Europese bisschoppen. We hebben het idee meteen opgepakt en in een korte tijd een mooi programma samengesteld”, zegt van der Korput.

De kerken willen een eenvoudige, maar eervolle herdenking neerzetten. Overdag zijn de kerkdeuren in de dorpen van 10.00 tot 17.00 geopend voor het aansteken van een kaarsje of het achterlaten van een gebed, wens of gedachte. ,,Deze kaartjes gaan ‘s avonds mee naar de herdenkingsbijeenkomst in de Bernarduskerk in Made.”

Quote Bijna iedereen zal zich wel in een van de verhalen herkennen Griselda Aanen

De herdenking, die start om 19.00, is een moment van terugblikken én vooruitkijken. Dit gebeurt met muziek en sprekers namens de horeca, zorgcentra, jongeren en het onderwijs. ,,We willen op deze manier herkenbaarheid creëren. Bijna iedereen zal zich wel in een van de verhalen herkennen”, zegt Aanen.

Ook burgemeester Gert de Kok houdt een toespraak; de gemeente Drimmelen werd al snel betrokken bij de plannen. De Kok is blij met het initiatief: ,,Door het nare coronavirus moeten we onze contacten tot een minimum beperken. Dan is het fijn dat mensen de handen toch ineenslaan om mensen (digitaal) samen te brengen.”

Kerkklokken luiden

De bijeenkomst wordt omlijst door een voorprogramma, waarin Omroep Drimmelen met interviews en fragmenten vanaf 18.30 uur terugblikt op de afgelopen twaalf maanden.

Ter afsluiting worden om 20.00 uur alle kerklokken geluid. ,,Het zijn klokken van hoop, waarmee we willen laten zien dat we er voor elkaar zijn”, zegt Aanen. Van der Korput: ,,Ook vragen we mensen om vanaf 18.00 een kaarsje voor het raam aan te steken. Een kaars om te gedenken en iedereen, al is het op afstand, toch met elkaar te kunnen verbinden.”