Kensington de headliner voor Paaspop Den Hout

ProgrammaDEN HOUT - Paaspop Den Hout heeft de line-up voor volgend jaar bekendgemaakt. Headliner dit jaar is Kensington. Daarnaast ook grote namen als Rowwen Hèze en The Partysquad.

PR-man Bram Bul: ,,Het programma is dit jaar bewust wat meer gevarieerd en voor alle leeftijden. We hebben nog steeds WC Experience op het programma staan, maar ook een dj en Nederlandstalige zanger.''

Het hele programma:

Zaterdag 31 maart

The Overslept

Bul: ,,We vinden het belangrijk om jong talent een podium te geven. In de hoop dat ze op een gegeven moment doorbreken. De vijver waarin wij nu vissen - artiesten die bij Paaspop passen - is redelijk klein.''

John West

,,Liedjes van John West kwamen in de pauzes altijd wel een keer voorbij. Dan zong de hele tent mee. Nu staat ie in levende lijve op Paaspop. Weer eens iets anders. We willen breder programmeren en ook dat publiek naar hier trekken.''

Volledig scherm Hollandse avond mei dit jaar met een optreden van onder meer John West. foto Gerard van Offeren

This is Beethoven

,,The Young Beethoven, die al eens eerder op Paaspop heeft gestaan, is in deze band opgegaan. De coverband staat op grote feesten, speelt herkenbare nummers.''

Rowwen Hèze

,,Wordt door ons publiek vaak genoemd als een van de favorieten. Ik denk dat dit de vijfde keer is dat ze bij ons staan. Ze spelen één uur, alle hits komen voorbij.''

The Partysquad

,,We hadden in 2016 al FeestDJRuud op het podium staan, nu dit dj-team. Het publiek verandert. Mensen luisteren steeds meer naar dancemuziek. We zullen altijd bij onze roots blijven, maar je moet wel meegaan met je tijd. Vandaar dat we naar een combinatie zoeken.''



Volledig scherm The Partysquad tijdens een eerder optreden. © anp

The Dirty Daddies

,,De coverband heeft eerder bij ons gestaan. Zeven gasten op het podium, een uur lang knallen. Confetti, kanonnen.''

Zondag 1 april

Openingsact

Bul: ,,Is nog niet definitief. Komen we later op terug.''

WC Experience

,,Vaste prik. Ik denk dat ze in 24 jaar Paaspop maar twee edities hebben gemist.''

Volledig scherm Paaspop 2017, Volle tent bij het concert van de WC Experience. © Foto: Ramon Mangold

Les Truttes

,,Een coverband uit Vlaanderen. Brengen een hele show. Hebben een jaar of vijf geleden al bij ons gestaan, deden eerder ook het Parkfeest in Oosterhout aan.''



Baby Blue

,,Staan voor het derde jaar op rij op Paaspop Den Hout. Ook een coverband, maar dan net iets anders dan de anderen. Zo spelen ze bijvoorbeeld ook Nederlandstalige nummers."

Kensington

,,Dé headliner voor dit jaar. Ik durf wel te zeggen de band van dit moment. Ze stonden drie jaar geleden ook op Paaspop, de heren waren toen nét daarvoor echt doorgebroken. Vorig jaar kozen ze alleen voor Paaspop in Schijndel; nu kregen we ze zover om ook Den Hout aan te doen.''

Volledig scherm De Nederlandse rockband Kensington eerder dit jaar met leadzanger Eloi Youssef (zang, gitaar) en Casper Starreveld (zang, gitaar) tijdens een van vijf uitverkochte concerten in de Ziggo Dome. © ANP Kippa

De reguliere kaartverkoop start deze zaterdag om 16.00 uur online via de website van Paaspop. Zaterdagkaarten kosten 22,50 euro en zondagkaarten 27,50 euro. Een weekendkaart is 45 euro. Er zijn per dag 3.250 kaarten beschikbaar.