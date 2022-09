Kempenhaeghe in Oosterhout mag nog eens vijf jaar hoogwaardig slaaponderzoek blijven uitvoeren

Trailrun Seters Mooiste langs Surae, de Duivento­ren en de Hanne­broeck

OOSTERHOUT - Op zaterdag 12 november vindt vanaf natuurpoort BOS & Co de derde editie van Trailrun Seters Mooiste plaats. Deze trailrun is een prestatieloop zonder wedstrijdelement en gaat door de boswachterij De Duiventoren, langs natuurgebied Surae en landgoed De Hannebroeck. Er zijn twee afstanden: 9,5 en 22 km. Met deelname aan deze trailrun steun je de Roparun. Trailrun Seters Mooiste is afwisselend en bijna helemaal onverhard langs bospaden, heuvels en los zand. De start/ finishlocatie is bij restaurant/natuurpoort BOS & Co, aan de Vijf Eikenweg 56 in Oosterhout. Hier is voldoende parkeergelegenheid en een fietsenstalling. Bagage kan afgegeven worden bij de organisatie. Er wordt gezorgd voor omkleedruimtes en er zijn voldoende toiletten beschikbaar. Op beide afstanden zijn er verzorgingsposten ingericht. Er is zowel binnen als buiten horeca aanwezig. De opbrengt van Seters Mooiste is voor de Roparun. Starttijden: 22 km om 14.00 uur 9,5 km om 14.30 uur Aanmelden voor Trailrun Seters Mooiste kan via www.inschrijven.nl of via www.setersmooiste.nl.

