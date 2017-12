Keihard knallen met de Carbide Bandits in Rijen

,,Het is de zesde keer dat we dit, samen met de Bandits, organiseren", vertelt Kees van Gool, de voorzitter van de Stichting Activiteiten Rijen (S.T.A.R.). ,,Wel hebben we er dit jaar voor gekozen de kanonnen de andere kant op te richten, vanwege geluidsoverlast in de wijken hierachter."



Want knallen, dat kunnen de kanonnen van de Bandits. De grootste weegt toch zeker zeshonderd kilo, zegt bandit Cees. ,,We hebben zo'n tien, vijftien kilo carbid nodig voor een middag als deze. Daarnaast wat water en vier aggegraten", vertelt hij.