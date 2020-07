Keerpunt wil 'zakenkabinet’ in Geertruidenberg: ‘Drie keer wachtgeld betalen kun je niet maken’

Over dit voorstel gaat Albert Smit van Keerpunt ‘74 volgende week de andere raadsfracties polsen. Als leider van de grootste partij heeft hij het voortouw genomen in de coalitieonderhandelingen.

In de Bergse gemeenteraad is een vertrouwenscrisis ontstaan na een motie van wantrouwen tegen en het opstappen van wethouder John van Vugt (Keerpunt '74).l

Smit wil doorgaan of er niets gebeurd is? De leider van Keerpunt: ,,Ik wil de schade zoveel mogelijk beperken.Er komen nieuwe bezuinigingen op ons af. Nog eens anderhalf miljoen euro. We moeten snel acteren. We hebben nog anderhalf jaar te gaan.”