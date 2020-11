Keerpunt wil messenverbod in Geertruidenberg

Niemand ontkomt aan de pen van Emile van Rooij, maar: ‘Goh, in het echt valde gij best mee’

10:55 OOSTERHOUT - Vals is vals. Slecht is slecht. Al 25 jaar vult de scherpe pen van Emile van Rooij het Weekblad Oosterhout. ,,Ik ga wel eens over de grens. Maar als ik écht mis zit, herstel ik het.”