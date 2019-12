Keerpunt: ‘Eigen inwoners eerst een woning’

GEERTRUIDENBERG/RAAMSDONKSVEER Eigen inwoners moeten voorrang krijgen bij het toewijzen van een huurwoning in de gemeente Geertruidenberg. In navolging van collega's in Etten-Leur en Rucphen wil ook de fractie Keerpunt74 het toewijzingsbeleid openbreken: eigen woningzoekenden eerst!

Keerpunt zegt zich al langer zorgen te maken over de huisvesting van ‘onze eigen inwoners'. In een brief met vragen aan het college schrijft de fractie geschrokken te zijn van een woningonderzoek in Etten-Leur, waarover BN DeStem berichtte.

Zo blijkt 48 procent van de huurwoningen in deze gemeente via het systeem Klik voor Wonen toegewezen te worden aan mensen die van buiten Etten-Leur komen. In Breda gaat het om een kwart, maar in kleinere gemeenten zoals Moerdijk, Rucphen en Geertruidenberg ligt dat niet veel anders dan in Etten-Leur.