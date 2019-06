Keeper geraakt door vuurwerk: arbiter gelast wedstrijd af

PSV speelt topper tegen Grieken op complex TSC in Oosterhout

31 mei OOSTERHOUT - PSV en het Griekse Aris Saloniki spelen op vrijdag 12 juli een oefenwedstrijd op het complex van voetbalclub TSC in Oosterhout. Voorzitter Marc Steevens van de derde klasser is enthousiast: ,,Mooi hè? En de truc is dat we er als club zelf ook nog wat aan over houden.’’