KBS De Bolster in Gilze maakt van nood een deugd en viert 101-jarig bestaan

‘Onmogelijk om West-Bra­bant te beschermen tegen een grote watersnood­ramp’

Afgelopen juli viel in Limburg in twee dagen tijd zo'n 200 millimeter regen, ongeveer eenvijfde van wat daar normaal in één jaar valt. De schade liep op tot 250 miljoen euro. Stel, die extreme regen was in West-Brabant gevallen. Wat zou er dan zijn gebeurd? Én: wat kunnen we daarvan leren?

3 februari